Inter, la dirigenza lo ha fatto ancora: il gesto dopo la sconfitta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/03/2023

Inter al centro di diverse polemiche. La squadra di Simone Inzaghi continua a non convincere. Una stagione fatta di alti e bassi che hanno portato la squadra a non reggere il passo del Napoli e soprattutto a farla diventare la peggior squadra in trasferta della nostra Serie A.

Ieri sera infatti è arrivata l’ennesima sconfitta fuori casa per una squadra che al di fuori di San Siro sembra smarrita. L’Inter ha perso le sue sicurezze. Un tempo la difesa era il punto forte della squadra mentre ora balla troppo spesso. L’attacco continua a non convincere, Lautaro sbaglia un rigore e Lukaku è ancora lontano dalla sua forma migliore.

Inter, dirigenza ad Appiano dopo la sconfitta

Diversi giocatori stanno deludendo da Dumfries (qui l’approfondimento) a Barella e Lukaku. La stagione dell’Inter continua a vivere di troppi alti e bassi. La sconfitta di ieri sera contro lo Spezia è l’ennesima prova di come questa squadra abbia perso costanza e lucidità. Oggi, il giorno dopo della pesante sconfitta, la società si presenta ad Appiano Gentile.

Rientrata nella notte dalla gara di Serie A a La Spezia, l’intera squadra è rimasta a dormire ad Appiano, dove ormai sabato si conferma giorno di incontri e vertici. Presente infatti alla Pinetina anche la dirigenza nerazzurra, come riportato da gazzetta.it. Oggi nuovi confronti con Simone Inzaghi, nel corso dei quali Marotta e Ausilio chiedono una svolta, a pochi giorni dalla gara contro il Porto che potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro.