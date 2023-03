Inter, Dumfries diventa un caso! Involuzione dell’olandese: l’analisi

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 11/03/2023

Inter, Dumfries non è più lo stesso. Arrivato dal PSV per ereditare la fascia destra da Hakimi, Denzel Dumfries sta poco a poco perdendo fiducia. Nella sua prima stagione in nerazzurro ha saputo rendere al meglio senza far rimpiangere l’esterno marocchino del PSG. Adesso però la situazione sembra essersi capovolta.

Prima del Mondiale in Qatar non c’erano dubbi, l’olandese era uno dei punti chiave dell’Inter di Simone Inzaghi e soprattutto era uno dei big della nazionale orange. A distanza di mesi ha subito un involuzione incredibile.

Inter, Dumfries protagonista negativo: cosa filtra da Milano

Il calo di Dumfries è sotto gli occhi di tutti. La partita di ieri sera evidenzia ulteriormente come l’olandese sia in difficoltà. Alti e bassi in questi mesi lo hanno sempre più relegato ad un ruolo da gregario, tanto che Inzaghi attualmente gli preferisca Matteo Darmian. Ieri contro lo Spezia c’è il suo zampino nella sconfitta nerazzurra (l’analisi).

La squadra non ha giocato una bella gara e soprattutto Dumfries si è reso protagonista di due episodi. Rigore guadagnato e rigore causato tutto nel giro di 5 minuti. Insomma, un vero e proprio up and down dell’ex PSV che ora deve rialzare la testa. Potrebbe lasciare Milano a fine stagione, ma tutto passa dal suo rendimento. Ad oggi è in completo calo.