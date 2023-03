di Mario Spolverini, pubblicato il: 10/03/2023

La sconfitta dell’Inter a La Spezia nasce (anche e soprattutto) dal rigore sbagliato da Lautaro. Sesto errore per il Toro argentino su 17 tentativi. Rigore che voleva tirare Lukaku (mai un errrore dal dischetto in maglia nerazzurra), chiaramente sorpreso dall’atteggiamento del compagno e della panchina in quegli attimi frenetici.

Il commento di Gianni Visnadi su CM.com è impietoso.

“L’Inter non poteva avere modo peggiore per avvicinarsi al Porto,dire che sarà il bivio delle ambizioni di Inzaghi non è forzatura ma verità. Stavolta, per una volta, a metà ripresa il tecnico ha persino rinunciato al modulo tradizionale, inserendo Dzeko con Lautaro e Lukaku già in campo. Solo che lo Spezia aveva fiato, gamba e coraggio per chiudersi un altro po’ a riccio e respingere quella marea di palloni che inutilmente cadeva dal cielo. Inter sconfitta, ma non perché distratta. Inter battuta, ma non dalla sorte, battuta prima di tutto dai suoi errori. Che costano caro e fanno male.”