Inter, la classifica non va. Il confronto con gli anni passati non lascia dubbi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/03/2023

Inter, con il susseguirsi delle sconfitte la classifica sta diventando un problema.

Se è vero che il Napoli sta facendo un torneo a parte e che la Juve deve risolvere delle grane extra campo, è anche vero che per il momento l’Inter deve ringraziare le altre che viaggiano a risultati alterni.

Sono davvero troppe le sconfitte rimediate finora, addirittura 9 su 27 giornate di campionato, in pratica il 33% delle partite è finita con la squadra di Inzaghi a leccarsi le ferite. I 50 punti raccolti mostrano anche un Inter che va a due marce, con in casa numeri decisamente migliori. In trasferta i nerazzurri hanno fatto appena 17 punti. Nella classifica delle partite in trasferta l’Inter è nona a 20 punti dal Napoli. Inoltre la differenza reti lontano dal Meazza segna un -4, con 24 reti subite e 20 realizzate.

I numeri cambiano in casa, dove i nerazzurri hanno raccolto 33 punti, come la Juventus e un punto meno del Napoli. Ma anche in casa l’Inter non è imbattibile. Al momento con quella maturata ieri sono 3 le sconfitte al Meazza rimediate contro Roma, Empoli e appunto la Juventus.

Con questo passo da lumaca il rischio di non piazzarsi nelle prime 4 aumenta. Al momento in classifica i nerazzurri sono terzi con due punti di ritardo sulla Lazio, neo seconda, e due di vantaggio sul Milan. Classifica che però potrebbe subire degli stravolgimenti per mano dei tribunali. Qualora infatti ai bianconeri di Allegri venga cancellata la penalizzazione di 15 punti, sarebbero loro secondi in classifica a 56 punti, con Lazio terza e Inter solo quarta.

In pratica fare conti è vietato e quanto mai sbagliato e a maggior ragione viaggiare col freno a mano tirato potrebbe rivelarsi disastroso.

Inter, dopo 27 partite solo 50 punti e addirittura 9 sconfitte. Peggior andamento degli ultimi 5 anni. Così conquistare un posto Champions diventa durissima.

Inoltre analizzando gli andamenti degli ultimi 5 campionati, l’Inter 2022/23 è quella con l’andamento peggiore con 50 punti realizzati , 47 gol fatti e 31 gol subiti. Punteggio analogo lo ebbe solo nella stagione 2018/19, l’ultima di Spalletti. Allora dopo 27 giornate l’Inter aveva gli stessi 50 punti ma con 22 reti subite. Alla fine arrivò il quarto posto solo all’ultima giornata in una drammatica partita contro l’Empoli. Nel biennio contiano l’Inter il primo anno viaggiava a 58 punti, mentre nell’anno dello scudetto erano già 65.

In negativo anche il confronto con l’anno scorso prima stagione della gestione Inzaghi. Nello scorso campionato l’Inter dopo 27 partite aveva 55 punti con 56 gol fatti e 24 subiti.