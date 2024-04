Inter, Inzaghi, scudetto diverso da Pioli e Spalletti

di Redazione, pubblicato il: 15/04/2024

(Inter) Simone Inzaghi ha commentato il pareggio con il Cagliari con la solita moderazione. Nessun dramma, c’era tanta attesa specie dopo il pareggio del Milan a Reggio Emilia soprattutto tra i tifosi. Un successo contro contro i sardi avrebbe messo l’Inter in condizione di avere due risultati su tre per aggiudicarsi lo scudetto nel derby di lunedì prossimo. Non è andata così, il mister ha sottolineato la bravura dei ragazzi di Ranieri e gli errori della sua difesa specie sul primo gol.

Poi una domanda sul come festeggerà la seconda stella.

“Pioli e Spalletti si sono tatuati lo scudetto? A me i tatuaggi non piacciono. Se ho pensato a qualcos’altro? Vediamo…”.