Inter, Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi. Si cambia rispetto al derby

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/09/2023

Inter, è ora di esordio Champions per i vicecampioni d’Europa. I nerazzurri affronteranno questa sera alle 21 la Real Sociedad, squadra basca che ha soprero lo scorso anno in Liga agguantando il quarto posto.

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, Simone Inzaghi avrebbe sciolto gli ultimi dubbi di formazione. La novità assoluta è l’esordio di Pavard al posto di Darmian.

Inter, contro la Real Sociedad spazio a Pavard e Asllani. Per il francese si tratta dell’esordio assoluto in nerazzurro.

Il giocatore francese giocherà dunque la sua prima partita ufficiale con l’Inter, dopo non esser ancora mai entrato in campionato. Per la rosea con il suo innesto inizia ufficialmente il dopo Skriniar, andando l’ex giocatore del Bayern a ricoprire proprio la posizione lasciata orfana dallo slovacco approdato al PSG.