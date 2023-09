Inter, Acerbi si confessa, il ricordo dei momenti più bui

di Redazione, pubblicato il: 20/09/2023

(Inter) Francesco Acerbi ha parlato al magazine dell’Uefa prima del match di Champions di San Sebastian.

Il difensore nerazzurro ha ricordato il grande dispiacere per la finale persa ad Istambul. “Potevamo portarla a casa, avremmo dato una grande gioia a tante persone.”

Nelle sue parole anche il ricordo del periodo più nero, legato alla malattia ai tempi della Lazio.

“Facevo cicli di chemio, da lunedì al venerdì, per quattro volte ogni tre settimane. Stavo in ospedale quasi tutto il giorno, per 6-7 ore. La malattia mi ha trasformato in una persona migliore, più ‘seria’. Sono contento di questo perché mi ha permesso di ottenere molti risultati calcistici. Potevo pure smettere di giocare”.