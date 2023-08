Inter, in porta è tempo di entrate. Non solo Sommer

di Diego De Cicco, pubblicato il: 05/08/2023

Inter, per quanto riguarda il nodo portiere per Sommer sembra davvero arrivata la fumata bianca. Il portiere è atteso tra oggi e e domani a Milano e lunedì svolgerà la visite mediche. Per lui, come riporta La Gazzetta dello Sport, alla fine l’Inter verserà l’intera clausola rescissoria di sei milioni al Bayern Monaco in due rate. Inter, chiuso Sommer si lavora sul secondo. Aumentano le possibilità che il vice sia Stankovic

Sistemato il titolare si deve decidere chi prendere come secondo. Nelle scorse settimane si è parlato del ventenne ucraino Trubin, ma lo Shakhtar non ha abbassato le pretese economiche per il giocatore in scadenza il prossimo giugno. Diventa probabile che l’Inter provi a portarlo a Milano da svincolato tra un anno, ma il nodo per questa stagione resta. L’altro portiere “futuribile” finito sotto la lente di ingrandimento di Marotta è Bento dell’Atletico Pranaense, ma anche qui la somma richiesta è superiore ai 10 milioni ch e l’Inter vorrebbe spendere. L’alternativa resta Audero.

In società si stanno facendo anche delle riflessioni su Filip Stankovic. Il ventunenne, figlio di Dejan, ha ben figurato durante la tournée in Giappone e ora si dovrà decidere se mandarlo in prestito o tenerlo in rosa come secondo di Sommer. Lo svizzero in effetti potrebbe fargli da chioccia, avendo esperienza e carisma. L’ipotesi che resti al servizio di Inzaghi, anche per come si è messo il mercato, non appare per nulla remota.