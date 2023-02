Inter, il rimpianto. Un nome in estate avrebbe cambiato tutto o quasi

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 14/02/2023

Inter, un passo falso quello di ieri a Genova. I nerazzurri hanno impattato sul muro blucerchiato e, contro la Sampdoria, è arrivato un misero 0-0. Una sfida deludente che ha aperto vecchie ferite e posto interrogativi. Uno arriva oggi da La Gazzetta dello Sport.

Il sito del quotidiano milanese rimarca un’operazione non andata in porto in estate e su cui ora c’è tanto rammarico alla luce dei risultati. “Certo, con un Correa inconcludente o assente per infortunio come in questo momento, Inzaghi sente forte l’assenza di una “vera” quarta punta”, si legge.

Inter, il grande rammarico. Un calciatore avrebbe cambiato tutto (o quasi)

“Impossibile non essere rammaricati per il mancato arrivo, la scorsa estate, di Dybala: se i conti del club avessero permesso di prendere anche la Joya, senza lasciare margine di manovra alla Roma, forse la stagione avrebbe preso una piega diversa”.

Un calciatore, Dybala, in grado di scardinare proprio gare chiuse come quella di ieri. Un rimpianto vero per un’Inter che continua a inanellare risultati decisamente altalenanti e che, reduce dalla vittoria nel derby, non è riuscita a dar continuità al bel successo coi rossoneri. Intanto il Napoli vola: i partenopei hanno ormai chiuso la pratica Scudetto.