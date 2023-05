Inter, il punto sugli infortunati. Solo uno pronto per il Torino

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/05/2023

Inter, l’attesa e l’entusiasmo attorno al match di Istanbul cresce di giorni in giorno, ma prima ci sarà l’ultima giornata di campionato. I nerazzurri sono attesi sabato alle 18.30 in casa del Torino per chiudere la stagione di Serie A. Certi della qualificazione alla prossima Champions League i ragazzi di Inzaghi punteranno a conservare il terzo posto per non essere scavalcati dal Milan sul gradino più basso del podio.

Oggi la squadra è tornata ad allenarsi dopo i 3 giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi dopo gli sforzi senza sosta dell’ultimo mese. Il mister dovrà fare il punto anche sugli infortunati. Inter, gli infortunati dovrebbero tornare per il City. Contro il Torino arruolabile solo Milan Skriniar.

Secondo quanto riporta SportMediaset, Milan Skriniar sarebbe pronto a tornare gradualmente in gruppo. Lo slovacco ormai manca da oltre due mesi ed è difficile immaginare un suo utilizzo per la partita dell’anno. Possibile che sia comunque testato contro il Torino, dove non dovrebbe partire comunque tra i titolari. Che sia la partita in Piemonte l’ultima in maglia nerazzurra per il promesso sposo del PSG? Vedremo.

Discorso diverso quello che riguarda Mkhitaryan. L’armeno ancora non è pronto al rientro il gruppo e dovrebbe certamente saltare la trasferta in casa dei granata di Juric. Discorso identico per quanto riguarda Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio.

I tre comunque dovrebbero recuperare per essere disponibili e finire nella lista degli arruolatili per la finalissima di Champions League contro il Manchester City.