Inter, corsa a due per il dopo Skriniar: occhio al colpo a zero (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/05/2023

Inter, nerazzurri alla ricerca del sostituto di Milan Skriniar che passerà a parametro zero al Paris Saint Germain. Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero valutando diversi profili ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sarebbe corsa a due tra Pavard del Bayern Monaco e Nacho Fernandez del Real Madrid.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto con i blancos a fine stagione e il suo rinnovo sembrerebbe quasi impossibile. L’entourage del giocatore sarebbe al lavoro per trovargli una nuova sistemazione parlando anche con l’Inter ma occhio alla concorrenza.

Inter: Nacho a zero, per Pavard servono almeno 20 milioni

I nerazzurri sarebbero parecchio interessati al 33enne spagnolo in quanto, nonostante a Madrid è sempre stato una riserva, garantirebbe esperienza e diverse soluzioni ad Inzaghi. I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto un triennale ma ci sarà da battere la concorrenza.

Per Pavard, invece, la situazione sarebbe parecchio complicata. Il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il Bayer vorrebbe incassare almeno 20 milioni di euro. In più c’è da fare i conti con l’ingaggio e la folta concorrenza.