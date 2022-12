Inter, il nuovo acquisto ce l’hai in casa! Giocatore rinato nelle ultime uscite

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 18/12/2022

Inter concentrata sulla ripresa della stagione. I nerazzurri hanno approfittato della pausa dovuta ai Mondiali in Qatar per ricaricare le pile e ritrovare la concentrazione giusta per affrontare lo scontro diretto contro il Napoli a gennaio. Nel 2023 Simone Inzaghi vorrà ritrovare costanza soprattutto nelle vittorie e nei scontri diretti.

Il 2022 per i nerazzurri è stato un anno ricco di alti e bassi. Troppe sconfitte nella prima parte di stagione con una vetta sempre più lontana ma ancora non irraggiungibile. Tra i tanti giocatori che hanno approfittato della pausa e delle amichevoli di questi giorni per ripartire al meglio c’è sicuramente l’esterno ex Atalanta Robin Gosens.

Inter, Gosens vero rinforzo di gennaio: le sue condizioni

Arrivato da Bergamo con le aspettative altissime dovute alle sue prestazioni da top player, ha fin qui deluso. Sotto la guida di Gasperini si era dimostrato tra i migliori esterni del nostro campionato al pari di giocatori come Hakimi e Theo Hernandez. Tantissime prestazioni importanti e soprattutto una capacità di segnare e incidere in zona gol come pochi, mentre all’Inter non si è mai visto quel giocatore fantastico ammirato alla Dea.

Robin Gosens aveva bisogno di ritrovarsi e durante le amichevoli organizzate dall’Inter in attesa della fine del Mondiale, sembra sia cambiato parecchio. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il tedesco potrebbe essere il vero acquisto di gennaio. Durante il ritiro a Malta e anche ieri contro il Betis ha giocato partite di ottimo livello, rendendosi spesso pericoloso in zona offensiva. Insomma, potrebbe essere lui il degno erede di Perisic, solo il tempo potrà dirlo. Intanto Edin Dzeko torna a parlare, toccando un tema particolare, quello del suo futuro (qui le dichiarazioni).