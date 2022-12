Rinnovo Dzeko, a che punto siamo? La dichiarazione ‘lapidaria’ del bomber

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/12/2022

Rinnovo Dzeko, nessuna svolta… almeno per ora. Il bosniaco, nel corso dell’intervista rilasciata oggi a La Gazzetta dello Sport, è stato incalzato sul tema. Una domanda chiaramente di attualità, visto che il calciatore è in scadenza, e bene sta facendo in questo campionato.

La partita, però, non è chiusa. Almeno a giudicare dalle frasi dal centravanti, reduce dal pareggio in amichevole contro il Betis Siviglia. La sensazione è che le negoziazioni stiano proseguendo, senza ancora essere arrivate ad un punto di approdo.

“Mettiamola così: la mia volontà è di fare benissimo fino a giugno e il resto verrà da sé… Non aggiungo altro”, ha tagliato infatti corto Dzeko sull’argomento.