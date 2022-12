Inter, Hakimi lancia segnali d’amore. Per Sabatini la situazione è chiara

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/12/2022

Inter, i segnali che arrivano da Hakimi non sono certo passati inosservati a tutti i tifosi nerazzurri.

L’esterno destro che con la sua nazionale sta scrivendo la storia di questi Mondiali, in ogni occasione pubblica sottolinea il suo amore per i colori nerazzurri. Ultimo in ordine di tempo è il suo “Forza Inter Sempre” urlato in una diretta Instagram durante i festeggiamenti nello spogliatoio del Marocco dopo il passaggio del turno.

A tal proposito anche sui social l’idea di un possibile ritorno della freccia marocchina all’Inter sta scatenando i tifosi. Sul tema è intervenuto anche il noto giornalista di Sport Mediaset Sandro Sabatini, nel suo intervento quotidiano su Radio Sportiva.

Inter, Hakimi tornerebbe a casa, ma è realmente possibile? Per Sabatini no, anche se pensava lo stesso di Lukaku e poi…

Il giornalista si è detto sinceramente stupito del fatto che il giocatore abbia mandato così tanti messaggi d’amore verso l’Inter. Inoltre Hakimi non ha mai nascosto di essersi trovato meglio in nerazzurro che con il Paris Saint-Germain. Il giornalista ha dichiarato: “Come l’Inter ha riportato a casa Lukaku, può portare a casa anche Hakimi se il giocatore vuole”.

Al momento c’è da sottolineare come non ci sia alcuna trattativa né tantomeno appare plausibile un ritorno di Hakimi all’Inter. Delle evoluzioni potrebbero esserci però con il tempo. Sabatini ritiene che le cose potrebbero cambiare se dovesse esser venduto Dumfries. Secondo le sue impressioni il giocatore olandese non si sarebbe integrato con lo spogliatoio dell’Inter. Se la società dovesse metterlo sul mercato potrebbe realizzare una plusvalenza e liberare un posto importante.

Sabatini ha comunque sottolineato che al momento si parla di fantamercato, considerando i primis che Hakimi a Parigi guadagna uno sproposito, è stato pagato uno sproposito e dubita possa tornare con un’operazione nostalgia. Dubbio che, non nasconde, aveva anche sul ritorno di Lukauku…