Lautaro, la sfida ‘in famiglia’, la scelta di Scaloni. Media argentini sicuri

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 12/12/2022

Lautaro sogna il Mondiale. L’Argentina, che domani affronterà la Croazia in semifinale, si è ricompattata dopo l’avvio traumatico legato alla sconfitta contro l’Arabia Saudita. Dopo la battaglia terminata ai rigori (non senza polemiche) contro l’Olanda, ora per la formazione di Scaloni lo scoglio sarà Luka Modric. Non solo, però, l’asso del Real Madrid. La sfida sarà tutta in famiglia per due nerazzurri: il Toro affronterà infatti quel Marcelo Brozovic, compagno di squadra a Milano, e colonna pure con la sua Nazionale.

Intanto, c’è curiosità per capire se Lautaro – autore del rigore decisivo contro l’Olanda, oltre che di un propositivo ingresso in campo a gara in corso contro gli Orange – ritroverà una maglia da titolare.

Dal Corriere dello Sport si legge: “L’ingresso in corsa con l’Olanda ha dato buone sensazioni: è apparso in progresso, mordeva la difesa Orange a ogni scatto. La cattiveria e la rabbia con cui ha trasformato il rigore decisivo hanno restituito a Scaloni un giocatore pronto e l’imbarazzo della scelta per la semifinale. Domani toccherà al Toro, come dicono i media argentini, o ancora al giovanissimo Julian?”. Una domanda che attanaglia all’Albiceleste, e che anche i tifosi nerazzurri si fanno, sicuri, ad ogni modo, che un interista arriverà in finale anche in questa Coppa del Mondo.