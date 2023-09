Inter, Frattesi guarda il bicchiere mezzo pieno: i motivi dell’approccio molle della squadra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

Inter, Frattesi parla dopo il pareggio. Un pari che è oro colato per come l’Inter ha approcciato il match. Una sfida in cui i nerazzurri non hanno giocato per niente bene e sono stati salvati dal proprio portiere che ha tenuto viva la gara. Dopo la partita, ai microfoni di Prime, ha parlato il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi. Ecco le sue parole.

Sulla partita: “Ce lo aspettavamo, loro in casa danno qualcosa in più. Siamo stati bravi e fortunati a rimanere sull’1-0, poi le partite durano 90 minuti e noi siamo risaliti e li abbiamo messi in difficoltà”.

Sull’approccio della squadra: “Abbiamo tanti nazionali, poi veniamo da un derby dove abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Perlomeno siamo tornati a casa con un punto, possiamo fare meglio del primo tempo. Dobbiamo riuscire a tenere la stessa tensione della ripresa”.