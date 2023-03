Inter-Fiorentina, Inzaghi cambia in difesa. Le ultime sulla formazione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/03/2023

Inter-Fiorentina vedrà il calcio di inizio domani alle 18. Dopo lo stop per le nazionali torna il campionato e riparte la Serie A.

Per l’Inter subito un avversario difficile per l’apertura di un mese di aprile da vivere al cardiopalma per i tifosi nerazzurri, nel quale le partite del campionato si alterneranno ai quarti di Champions e le semifinali di Coppa Italia.

Inter-Fiorentina, partita complicatissima per Inzaghi. Dietro torna De Vrij, Gosens parte a sinistra. In avanti c’è la LuLa.

Tornando al match di domani sera, a San Siro arriva una Fiorentina in grande forma, che tra Serie A e Conference League ha un filotto di nove partite utili consecutive. I viola di Italiano sono noni a 37 punti in classifica e puntano ad un posto per qualificarsi in Europa. I nerazzurri hanno usufruito di tutti i bonus in campionato, anzi se ne sono giocati fin troppi. Nelle ultime 5 partite la squadra di Inzaghi ha racimolato appena sei punti. In classifica è stata scavalcata dalla Lazio al secondo posto e mantenendo soli due punti di vantaggio sul Milan, al momento quarto. Fermo restando l’attesa delle sorti extra campo della Juventus, i nerazzurri dovranno lottare con i denti per guadagnarsi l’accesso in Champions per la prossima stagione. Domani in pratica avrà a disposizione un solo risultato, la vittoria.

Inzaghi, come riporta Sky Sport, attuerà dei cambi di formazione. In porta sicuro del suo posto Onana. Al centro della difesa dovrebbe esserci De Vrij affianacato a destra da Darmian e a sinistra da Acerbi che dunque prenderà il posto di Bastoni che andrà in panchina. Nel reparto arretrato non recupera Skriniar, mentre D’Ambrosio sconterà la prima delle due giornate di squalifica rimediate dopo l’espulsione contro la Juventus. A centrocampo l’infortunio di Calhanoglu riporterà Brozovic in regia, affiancato da Barella e Mkhitaryan. Sulle fasce a destra Dumfries e a sinistra Gosens, con Dimarco che ancora non è certo se riuscirà ad andare in panchina. In attacco spazio alla coppia Lukaku – Lautaro.