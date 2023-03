Mercato Inter, il Chelsea fa sul serio:pronti 40 milioni (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/03/2023

Mercato Inter, arriva una notizia clamorosa dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: il Chelsea sarebbe pronto all’assalto di Andrè Onana.

I blues, riporta la rosea, farebbero sul serio per il numero 24 nerazzurro e sarebbero pronti a mettere sul piatto 40 milioni di euro per convincere i nerazzurri. Cifra che farebbe certamente vacillare i nerazzurri che, avendolo acquistato a parametro zero, farebbero una piena plusvalenza.

Mercato Inter, per il dopo Onana spunta Vicario

Onana sarebbe un profilo molto gradito al tecnico Potter e specialmente all’attuale direttore tecnico Laurence Stewart, che lo voleva portare al Monaco.

In caso di cessione i nerazzurri sarebbero pronti a votare su Vicariò che sta facendo un ottima stagione all’Empoli. Nel caso in cui dovesse andare in porto la cessione al Chelsea, potrebbero facilitarsi il rinnovo del prestito di Lukaku e Chalobah come vice Skriniar.