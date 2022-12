Inter, Dumfries getta la maschera. Ecco cosa vuole ora l’olandese

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/12/2022

Inter, Dumfries è sicuramente l’uomo del momento tra i nerazzurri presenti in Qatar 2022.

L’olandese è titolarissimo e punto imprescindibile della nazionale di Van Gaal che dovrà vedersela contro l’Argentina di Messi ai quarti di finale. Quarti raggiunti anche grazie alla prestazione mostruosa di Dumfries negli ottavi di finale.

Quella contro gli USA è stata la partita perfetta dell’esterno destro che ha messo a referto due assist e siglato il gol del 3 a 1 finale. Prestazione che gli è valso il titolo di Man of the match dell’incontro.

Inter, Dumfries uomo vero. Dal rapporto con i genitori fino alla psicologa per poter dare di più in campo. Ora l’obiettivo è eliminare l’Argentina e lui vuole farlo.

Il giocatore nerazzurro ha parlato della sua esperienza ad un quotidiano online olandese NU.nl e riportato da diversi siti. In primis Dumfries ha confessato di aver sempre pensato che un giorno sarebbe arrivato a giocare nella nazionale orange. A tal proposito durante la sua carriera ha avuto diversi ostacoli, incontrando molti che non vedevano in lui un possibile nazionale. Dumfries a tal proposito ha detto di aver avuto davvero poche persone intorno a lui che credevano nel suo sogno e nelle sue potenzialità a partire dai genitori. Genitori che non lo hanno mai spinto come atleta anzi, credevano che lo sviluppo di Denzel come persona fosse già improntate. Loro volevano che Dumfries finisse le scuole. Racconta di essere l’unico a casa sua a guardare il calcio in TV.

Ha raccontato poi della sua carriera da giocatore e come all’inizio aveva difficoltà a mantenere la concentrazione durante le partite. Per far fronte a questa problematica un ruolo fondamentale lo ha avuto la sua psicologa Annemieke Zijerveld. Dumfries non nasconde il suo percorso di terapia, anzi ne parla pubblicamente per dimostrare che anche i calciatori sono delle persone vulnerabili. Un ragazzo oggi può pensare che se un giocatore come lui, titolare della nazionale ricorre a uno psicologo dello sport per essere aiutato può farlo anche lui.

Infine l’esterno olandese parla del suo rapporto con Van Gaal del quale apprezza il suo interessamento alla persona che ha davanti prima che del calciatore. In questo Mondiale il tecnico ha dichiarato di puntare alla vittoria. Dumfires però dice di non guardare oltre gli ottavi e di voler essere concentrato al massimo. Nel 2014 come tifosa ha visto come è finita contro la’Argentina e si impegna affinché non succeda di nuovo. La sua promessa è che farà il possibile in campo per passare il turno.