Dzeko fissa gli obiettivi. Dal Napoli al suo futuro il bosniaco racconta tutto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 08/12/2022

Dzeko ha rilasciato una lunga intervisto a SkySport dal ritiro di Malta.

Al bomber bosniaco è stato chiesto di tutto a partire dalla sfida del del 4 gennaio contro il Napoli capolista.

Dzeko ha tenuto a precisare che bisogna sempre dar tutto in qualsiasi circostanza sia quando si vince che quando si perde. Per lui al primo posto c’è sempre la squadra, qualsiasi cosa faccia un giocatore varrà sempre meno di una vittoria della squadra. Per quanto riguarda la sua carriera, spiega come abbia sempre messo sé stesso a disposizione della squadra ed è quello che continuerà a fare. Nella sua indole non è un giocatore che pensa solo a fare gol e ottenere successi personali. Solo quando vince la squadra si è contenti e lui in questo caso è il più contento di tutti.

Dzeko, la partita contro il Napoli vale tre punti ma conta molto. Che emozione giocare la Champions, ma prima c’è tanto da fare. Futuro? C’è tempo per decidere

In riferimento al big match contro il Napoli in programma il 4 gennaio Dzeko ha detto: ”La partita con il Napoli rappresenta sempre tre punti: ogni partita vinta porta tre punti, che sia Napoli o Empoli. Se riuscissimo a vincere contro il Napoli, questa vittoria potrebbe darci molta fiducia”. Il bosniaco ha continuato parlando degli azzurri di Spalletti. “Il loro percorso in campionato mi sorprende. Anche se conosco Spalletti, che è un allenatore fortissimo, non mi aspettavo che andassero cos’ forte. hanno vinto tredici partite su quindici, spero che rallentino un po’”.

Gli è poi stato chiesto cosa pensa del cammino nerazzurro in Champions League. Per lui si tratta di una competizioni importante nella quale i giocatori si sentono al meglio. Cominciare con il sentire quell’inno da sempre qualcosa di particolare. Per Dzeko l’Inter vuole riuscire a fare qualcosa di grande in Champions, ma un passo alla volta. Prima dovranno pensare a campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Ci sono tante partite prima della dar con Il Porto, ma sicuro loro vogliono andare avanti.