Inter, dal poker al Salisburgo arrivano tre importanti segnali per Inzaghi

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 08/12/2022

Inter, altra vittoria per i nerazzurri in questa anomala tournée invernale a Malta. Dopo aver battuto i padroni di casa del Gzira United per 6-1, ieri è arrivato un netto 4-0 contro il Salisburgo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la prestazione degli uomini di Inzaghi evidenziando alcuni segnali positivi.

Il primo segnale è senza dubbio la continuità e la ritrovata solidità difensiva della squadra, che senza dubbio fa ben sperare per la ripresa del campionato. Grande spinta sulle fasce e cambi di gioco che ne esaltano le qualità.

Inter, Mkhitaryan arma in più: torna il vero Gosens

Il grande protagonista della vittoria di ieri è stato senza dubbio Mkhitaryan. L’armeno ha giocato da punta al fianco di Dzeko realizzando una doppietta. Due gol che sarebbero addirittura potuti essere quattro, in quanto gli è stata annullata una rete per fuori gioco e ne ha sbagliato un altro a due passi dalla porta.

L’altra buona notizia è sicuramente Robin Gosens e in generale tutta la fascia sinistra. La staffetta tra il tedesco e Dimarco ha dato ottimi frutti e l’ex Atalanta sembra finalmente essere tornato in condizione. Ieri ha realizzato un altro assist per il gol del baby Carboni che ha chiuso la partita.