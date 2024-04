Inter, due gialli in tempo perfetto per Pavard e Lautaro

di Redazione, pubblicato il: 09/04/2024

L’Inter affronterà il Cagliari nel prossimo turno senza Pavard e Lautaro. Il francese ed il capitano erano in diffida, a Udine hanno rimediato il giallo e dunque vedranno il match con gli isolani di Ranieri dalle tribune di San Siro. Perdite importanti vista la fame di punti dei rossoblù impegnati nella lotta per non retrocedere ma che permetterà loro di essere certamente presenti nel derby che potrebbe cucire il 20mo scudetto sulle maglie nerazzurre.

Il pericolo diffida resta dunque solo per Mkhitaryan.