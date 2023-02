Inter, Correa salta anche la Champions? Le condizioni dell’argentino

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 05/02/2023

Inter, Correa continua a non dare garanzie dal punto di vista fisico. Da quando arrivato a Milano l’ex Lazio non ha mai dato certezze a Simone Inzaghi. Infatti il giocatore ad oggi rappresenta una delle più grande incognita di questa stagione.

Troppi problemi fisici, poche partite giocate a ancor meno gol messi a segno. Il Tucu Correa rischia di avere solo rimpianti a Milano, visti i troppi problemi che lo limitano. Infatti nelle ultime ore è arrivato un nuovo stop che lo costringerà a saltare il derby, stessi problemi muscolari che lo hanno costretto a saltare il Mondiale poi vinto dalla sua Argentina.

Inter, Correa salta il Porto? Le novità da Milano

Alla vigilia del Derby infatti è arrivato l’ennesimo stop per l’argentino. Correa è costretto a saltare la sfida di questa sera a causa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Si pensava che l’argentino potesse tornare a disposizione di Inzaghi in tempi brevi, ma come svelato dal Corriere dello Sport non sarà così.

Secondo il quotidiano italiano infatti il Tucu rischia di saltare anche la gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Assenza importante dunque per Inzaghi che con un Lukaku ancora non al meglio e Correa out, dovrà far fare gli straordinari alla coppia Dzeko-Lautaro. Intanto la società pensa al mercato e ai big da sacrificare (qui le possibili cessioni).