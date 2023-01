Inter, Correa è un problema. I numeri sono impietosi e l’alternativa c’è

di Diego De Cicco, pubblicato il: 24/01/2023

Inter, il giorno dopo la sconfitta subita in casa per mano dell’Empoli, si fa la analisi di chi non ha reso e nella lista dei “cattivi” finisce un’altra volta Joaquin Correa.

Inzaghi a sorpresa lo ha preferito a Lukaku e a Dzeko, facendolo partire da titolare accanto a Lautaro Martinez. Sarebbe dovuta essere l’ennesima chance, quella da non fallire, ma il risultato è stato ben diverso. Sicuramente la sconfitta non è solo colpa del Tucu, ma la totale inconsistenza nei 45 minuti non sono appellabili in alcun modo.

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto proprio sul giocatore argentino, partendo dai numeri. In 59 gare giocate in maglia nerazzurra Correa ha messo a segno la miseria di 9 gol. Dopo un anno e mezzo a Milano il giocatore sembra completamente avulso all’ambiente. Dalla sua non ha neanche la scusa di non conoscere l’allenatore, visto che con Inzaghi alla Lazio aveva raggiunto buoni rendimenti. Al punto che quando il tecnico di Piacenza è arrivato sotto la Madonnina lo ha inserito nella lista dei desideri. La dirigenza lo ha accontentato sborsando ben 33 milioni di euro, cifra assolutamente non ripagata dai fatti. Inter, il Tucu sforna un’altra prova mostruosa, ma in negativo. A un anno e mezzo dall’arrivo a Milano una sola partita da ricordare e solo bocciature.

Verona dello scorso anno. Partita che entusiasmò il pubblico interista e che sembrava auspicare ben altro percorso. A quella seguì un’altra doppietta contro l’Udinese, poi di fatto il nulla. Tra infortuni e ricadute non è mai riuscito ad essere un giocatore sul quale poter puntare davvero. Ieri è stato sostituito al 45’ per via dell’espulsione di Skriniar ( Correa all’Inter è rimasto alla doppietta all’esordio contro ildello scorso anno. Partita che entusiasmò il pubblico interista e che sembrava auspicare ben altro percorso. A quella seguì un’altra doppietta contro l’Udinese, poi di fatto il nulla. Tra infortuni e ricadute non è mai riuscito ad essere un giocatore sul quale poter puntare davvero. Ieri è stato sostituito al 45’ per via dell’espulsione di qui l’analisi sullo slovacco ), ma comunque nel primo tempo non era riuscito a fare granché, come i suoi compagni del resto, ma con l’aggravante che questa condizione ormai dura da troppo tempo.