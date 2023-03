Inter, con la Champions il calendario è full. Ecco le possibili novità

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/03/2023

Inter, il passaggio ai quarti di Champions League porta anche la Lega di Serie A a rivedere le date del calendario. Stessa sorte anche per Milan e Napoli che insieme ai nerazzurri hanno staccato il biglietto per entrare nelle top 8 d’Europa.

I quarti di Champions League si giocheranno martedì 11 e mercoledì 12. Ovviamente due partite per giorno. Solo dopo i sorteggi si riuscirà a capire quando le magnifiche tre andranno in campo.

Come riporta il Corriere della Sera sicuramente Lecce-Napoli di sabato 8 alle 12.30 e Milan Empoli, sempre dell’8 alle 16.30 saranno anticipate al venerdì Santo.

Inter, con i quarti di Champions il calendario si infittisce. Oltre alla Serie A c’è anche la semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

Per i nerazzurri i problemi con il calendario non finiscono qui. Infatti se il match dei quarti di Champions dei nerazzurri si giocasse mercoledì 12 potrebbero sorgere altri problemi. Infatti l’inter sarà impegnata anche martedì 4 aprile per la semifinale di Coppa Italia a Torino contro la Juventus. Per questo motivo è Molto probabile che anche la squadra di Zhang chieda di anticipare il match Salernitana-Inter in calendario sabato 8 alle 14.30 a venerdì 7 aprile. Tra Allianz Stadium e Areche passeranno solo 3 giorni, ma se ne guadagnerà uno di “riposo” in vista della notte Champions.

Insomma “happy problem” che tutti vorrebbero avere.