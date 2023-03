Inter, occhi puntati a Torino per il centrocampo: concorrenza del Milan

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 16/03/2023

Mercato Inter, nerazzurri già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Con Brozovic che in caso di offerta congrua potrebbe essere ceduto, la dirigenza interista si starebbe guardando intorno per un nuovo mediano.

Il nome in cima alla lista, riporta Tuttosport, sarebbe quello di Samuele Ricci che si sta rivelando in questa stagione come uno dei migliori giovani del nostro campionato attirando l’interesse soprattutto di Inter e Milan.

Mercato Inter, Ricci “incedibile” per Juric ma con l’offerta giusta può partire

Juric avrebbe già comunicato alla società di non volersi privare del centrocampista. I granata avrebbero già respinto le prime avances dei due club milanesi e sarebbero disposti a rifiutare anche offerte da 30 milioni di euro.

Il Milan avrebbe messo sul piatto il cartellino di Pobega. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli pronto a prendere Cheddira dal Bari e usarlo come contropartita.