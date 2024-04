Inter, con il Cagliari difesa da sistemare

di Redazione, pubblicato il: 11/04/2024

(Inter) Dopo i gialli rimediati a Udine Pavard e Lautaro saranno costretti a saltare il match con il Cagliari per squalifica. L’attacco vedrà l’inserimento di Alexis Sanchez al posto del capitano mentre per la difesa Inzaghi ha qualche grattacapo in più. Bastoni è reduce dal guaio muscolare che lo ha costretto a saltare la trasferta friulana. Difficile vederlo in campo fin dall’inizio anche per evitare guai ulteriori in vista del derby. De Vrij dal canto suo non è ancora in grado di allenarsi in gruppo come la seduta di ieri ha dimostrato.

Per la gara contro i rossoblù di Ranieri pare dunque quasi certo l’inserimento di Bisseck insieme ad Acerbi e a Carlos Augusto ancora nei tre difesa.