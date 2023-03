Inter, centrocampo affollato ma Inzaghi ha le idee chiare

di Diego De Cicco, pubblicato il: 07/03/2023

Inter, il centrocampo è diventato un un dolce problema per Simone Inzaghi.

Con il rientro di Brozovic, la mediana è particolarmente affollata con in pratica 3 posti per 4 “titolari”. Il croato si gioca insieme a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan il posto tra i titolari, anche se quando è tornato sembra aver perso i gradi del titolare inamovibile.

Secondo La Gazzetta dello Sport, anche se il calendario è strapieno di partite, con l’esigenza dunque di fare turn over, Inzaghi avrebbe un suo trio preferito per coprire la mediana. Al momento sembra che il trio composto dal turco basso in regia con Mhkitaryan e Barella mezzali sarebbe lo schieramento ideale.

Inter, centrocampo particolarmente affollato. Brozovic al momento sembra una seconda scelta.

In particolare l’armeno ex Roma sembra diventato fondamentale nel canovaccio tattico dell’allenatore. Riesce perfettamente ad abbassarsi accanto al turco in impostazione e farsi trovare pronto a colpire a rete in area di rigore come contro il Lecce. Per quanto riguarda Barella, la sua posizione nell’undici è sempre quella di mezzala sinistra e quando manca, vedi partita contro il Bologna, si sente enormemente. Su Calhanoglu ormai si sono sprecati gli aggettivi su un giocatore che ha sposato appieno la causa nerazzurra sfornando ottime prestazioni nel ruolo in cui l’allenatore gli ha chiesto di spostarsi.