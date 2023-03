Spezia-Inter, un recupero fondamentale per Inzaghi: altri due verso il forfait

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 07/03/2023

Spezia-Inter, archiviata la vittoria contro il Lecce i nerazzurri sono al lavoro per preparare il prossimo impegno contro lo Spezia in programma venerdì sera. Arriva una buona notizia per Inzaghi dall’infermeria riguardante Dimarco.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’esterno sembra ormai essersi lasciato alle spalle il problema fisico che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane e dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di venerdì e soprattutto per il match contro il Porto di settimana prossima.

Spezia Inter, c’è Dimarco: Correa e Skriniar ancora out

Nella giornata di ieri Dimarco ha sostenuto una parte del l’allenamento con il resto del gruppo. Ancora a parte gli altri due indisponibili Skriniar e Correa.

Entrambi, anche ieri, hanno svolto un lavoro personalizzato e le loro condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. Difficile che tornino a disposizione per venerdì, si spera contro il Porto.