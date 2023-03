Inter, parla Cambiasso. Sul nuovo stadio l’opinione che fa riflettere

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 07/03/2023

Inter, dai temi di campo a quelli riguardanti lo stadio. Il pianeta nerazzurro resta al centro dei pensieri, anche degli ex. Esteban Cambiasso, glorioso centrocampista (fra i protagonisti del Triplete del 2010) ha detto la sua. Presente alla “Charity Dinner” della Fundacion Pupi dell’ex capitano nerazzurro Zanetti, El Cuchu – come riportato da tuttomercatoweb – ha sentenziato: “L’Inter? La vedo come tifoso, io la vivo con la speranza che sia sempre prima in tutti i campionati che gioca sia in campo nazionale che internazionale”.

Il Porto è vicino. La sfida potrà spalancare le porte dei quarti di finale di Champions. Una gara attesissima e da non sbagliare. Cambiasso ha spiegato: “Sarà una bella sfida, tosta. Il Porto è una squadra che lotta, ha qualità e intensità. Si parte con un vantaggio che non è enorme ma è sempre un vantaggio, le speranze ci sono”.

Inter, senti Cambiasso. L’opinione dell’argentino su San Siro

Si parla tanto di stadio. Dove giocherà l’Inter. Su San Siro, Cambiasso ha argomentato: “E’ un argomento che va trattato meglio, ho dei bellissimi ricordi qua e qualcuno brutto”.

Poi, la provocazione: “E’ stato abbattuto Wembley che è stata la casa del calcio in assoluto, dopo quello può succedere di tutto”.