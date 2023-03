Inter, Brozovic futuro incerto: la società ha preso una decisione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/03/2023

Inter, Brozovic non è più indispensabile. La situazione di Marcelo Brozovic all’Inter sembra essere sempre più precaria, come riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista croato, che era stato nominato capitano della squadra solo pochi mesi fa, sembra essere caduto in disgrazia con la società e con l’allenatore.

La sua prestazione in campo sembra essere al di sotto delle aspettative, e la sua gestione dell’infortunio prima e dopo i Mondiali non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Inter, Brozovic verso l’addio? Cosa filtra da Milano

Il giovane Kristjan Asllani sembra essere la nuova scelta per l’Inter, che vuole dare al giovane talento più spazio in campo. La squadra nerazzurra ha trovato un nuovo equilibrio tattico con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, e Brozovic sembra essere stato escluso dalle gerarchie della squadra. Anche il suo ruolo di capitano sembra essere a rischio, con la società che potrebbe passare la fascia a Lautaro, senza discussioni.

L’Inter sembra quindi essere pronta a cedere Brozovic a giugno, anche se il giocatore dovesse decidere di restare. La società non sembra essere disposta a concedergli ulteriori opportunità in campo, e sembra che il futuro del centrocampista croato sia lontano dalla squadra nerazzurra. Brozovic dovrà quindi dimostrare di essere all’altezza delle aspettative per trovare una nuova squadra che lo accolga e gli offra le opportunità che cerca (qui le ultime su Lukaku).