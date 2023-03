Inter, Lukaku vuole conquistare Milano: cosa filtra sul suo futuro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/03/2023

Inter, Lukaku deve riscattarsi. Il futuro di Romelu Lukaku sembra essere ancora tutto da scrivere, ma il presente sorride all’attaccante belga. Dopo una prestazione magistrale nella partita che ha visto il Belgio trionfare in casa della Svezia, Lukaku si appresta a tornare all’Inter dove dovrà conquistarsi la conferma per questo finale di stagione.

Lukaku è stato decisivo con il Porto in Europa League, ma nelle ultime giornate di campionato è stato un po’ meno brillante, fermo a soli tre gol di cui l’ultimo segnato su rigore contro lo Spezia. Nonostante ciò, l’attaccante belga è considerato uno dei giocatori più importanti dell’Inter e dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative.

Inter, Lukaku pronto al rilancio: vuole conquistare i nerazzurri

Secondo il Corriere della Sera, Lukaku ha un’Inter da conquistare. Il club nerazzurro sta attraversando un momento di transizione e ha bisogno di giocatori di grande qualità come lui per poter tornare a competere al vertice del calcio italiano ed europeo (qui le ultime dalle nazionali). Lukaku, inoltre, tornerà al Chelsea a giugno per fine prestito.

Il suo futuro è ancora incerto, ma sicuramente l’attaccante belga avrà molte opportunità di scelta. Restare all’Inter potrebbe essere una scelta vincente per Lukaku, ma il mercato estivo potrebbe riservare molte sorprese. In ogni caso, la tripletta segnata nella partita contro la Svezia dimostra che Lukaku ha ancora molto da dare al calcio e che il suo talento è ancora intatto. Sarà interessante vedere come si evolverà la sua carriera nei prossimi mesi e quale squadra avrà la fortuna di avere un giocatore del suo calibro in rosa.