Inter, verso la Fiorentina! Nodo in difesa: Inzaghi valuta una soluzione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 26/03/2023

Inter, si avvicina la rirpresa del campionato. L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, sta valutando le opzioni disponibili in vista della prossima partita contro la Fiorentina, in programma per sabato prossimo.

Uno dei principali problemi da risolvere riguarda la difesa, soprattutto sulla corsia di sinistra, dove i giocatori Gosens e Dimarco non sono al top della forma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, una delle possibili soluzioni per affrontare questo problema potrebbe essere lo spostamento di Matteo Darmian sulla corsia opposta.

Inter, verso la Fiorentina: Darmian la chiave

Il giocatore, che di solito gioca sulla destra, ha dimostrato di avere la flessibilità necessaria per adattarsi a diverse posizioni in campo, ed è stato utilizzato anche come terzino sinistro in passato. Questa mossa potrebbe portare ad alcuni vantaggi per l’Inter, soprattutto in termini di solidità difensiva. Darmian ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e capace di gestire bene il pallone, e potrebbe contribuire a limitare le azioni offensive della Fiorentina sulla corsia sinistra.

Tuttavia, questa opzione potrebbe anche comportare alcuni rischi, in quanto Darmian non ha molta esperienza nella posizione di terzino sinistro. Inoltre, lo spostamento di Darmian sulla sinistra potrebbe lasciare scoperta la corsia destra, dove la Fiorentina potrebbe tentare di sfruttare gli spazi vuoti. In ogni caso, sarà interessante vedere quale opzione sceglierà Simone Inzaghi per risolvere il problema in difesa. La partita contro la Fiorentina sarà una sfida importante per l’Inter, che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e di raggiungere i propri obiettivi di fine stagione (qui le ultimissime sul futuro di Lukaku).