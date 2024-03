Inter-Bologna, Calhanoglu partirà titolare? Il dubbio di Inzaghi: le ultime sul centrocampista

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2024

Inter-Bologna, Calhanoglu si gioca una maglia da titolare. La partita di dopodomani sera allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, rappresenta un confronto importante per la squadra nerazzurra. E’ vero che il distacco dalle inseguitrici è parecchio importante. Ma è altrettanto vero che nulla è ancora stato fatto e che la squadra rossoblù, nelle ultime stagioni, ed anche in questa, ha dimostrato di essere una vera e propria bestia nera per la squadra di Inzaghi.

All’andata, dopo una grande rimonta, i rossoblù hanno agguantato un grande pareggio. Mentre in Coppa Italia, gli uomini di Motta, sono riusciti ad eliminare l’Inter dalla competizione, dopo che nelle ultime due stagioni i nerazzurri erano riusciti a portare a casa il trofeo. Dunque, bisognerà fare molta attenzione e bisognerà necessariamente scegliere gli uomini migliori per affrontare una formazione complicatissima.

Intanto, ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi è alle prese con il dubbio Calhanoglu. Il centrocampista turco, infatti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, solamente oggi è tornato in gruppo con la squadra. La volontà di Inzaghi è quella di averlo al meglio per la sfida in Champions League contro l’Atletico Madrid. Dunque, sicuramente, domani giocherà un bello spezzone di gara. Bisognerà vede se dall’inizio o meno. Ma il ritorno in campo del turco dovrebbe essere cosa imminente.