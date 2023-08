Inter, Bergomi non ha dubbi. Ecco chi farà la differenza

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/08/2023

Inter, in casa nerazzurra, dopo l’arrivo di Pavard il mercato si può considerare chiuso ed è tempo di bilanci.

La squadra nerazzurra ha cambiato molti giocatori, praticamente tutti i reparti. Sono arrivati giocatori di esperienza internazionale come Sommer, Pavard, Sanchez e prospetti interessantissimi come Frattesi, Bisseck e Carlos Augusto.

Inter, Bergomi non ha dubbi sarà l’Inter di Lautaro Martinez. Bene anche Thuram che deve migliorare in area

Su La Stampa ha detto la sua sulla nuova Inter anche lo storico ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi. L’indimenticato “zio”, ora commentatore di Sky Sport, ha giudicato positivamente il mercato, volendosi poi focalizzare su Lautaro Martinez. Secondo lui è il toro l’uomo determinante in casa nerazzurra. A confermarlo sarebbe anche questo avvio sprint in fase realizziva dell’argentino. Tre gol nei primi due match. Per Bergomi è lui il bomber più forte del campionato appena dopo Osimehen, che attualmente reputa più determinante.

Occhio anche a Thuram che deve conoscere bene il 3-5-2 inzaghiano, perché è complicato giocare più vicino alla porta per un giocatore che è abituato a giocare esterno. Per Bergomi però le prime due uscite ufficiali sono state positivissime. Secondo lui può essere l’erede perfetto di Dzeko. Il francese infatti appare bravissimo a legare il gioco e assistere la manovra d’attacco. Certo è un attaccante e “deve imparare a farsi spazio in area di rigore”.

Al momento si attende un suo gol. che tutti gli interisti sperano, non tardi ad arrivare.