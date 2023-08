Mercato Inter, Pedullà sente profumo del colpo last minute (SI)

di Redazione, pubblicato il: 30/08/2023

(Mercato Inter) Con l’arrivo di Pavard tutti danno per concluso il mercato nerazzurro. Non la pensa così Alfredo Pedullà secondo il quale l’Inter starebbe ancora pensando ad un centrocampista. La situazione di Sensi è chiara, nessuna richiesta per lui in arrivo. Ma se lo staff di mercato riuscisse a liberare una casella un pensiero ad un investimento nella mediana è ancora possibile. Le idee sul tavolo sono due.

Due giovani del Salisburgo

“Uno è Lucas Gourna-Douath, un 2003 del Salisburgo: centrocampista muscolare di grande temperamento, un prospetto valutato almeno quindici milioni. È un ragazzo interessantissimo, che l’Inter ha seguito da molto tempo e che ha apprezzamenti dalla Premier League. Un altro nome è Maurits Kjaergaard, sempre del Salisburgo”.