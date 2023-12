Inter, Bastoni non ce la fa: resta a Milano. Inzaghi ha deciso l’11 per Napoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/12/2023

Inter, la probabile formazione in vista del Napoli. Dopo la rimonta clamorosa in Champions League in casa del Benfica, la squadra nerazzurra si concentra per la prossima delicatissima sfida di campionato. Contro, infatti, domani sera, ci sarà un Napoli rigenerato dall’arrivo di Walter Mazzarri che sembra aver ritrovato la giusta mentalità e applicazione in campo e che, con ogni probabilità, ritroverà il suo bomber Victor Osimhen.

Per questo servirà la migliore Inter possibile e la massima cura ad ogni dettaglio e ad ogni situazione di gioco, con Inzaghi che dovrà scegliere gli uomini migliori per fronteggiare una squadra che in casa è un vero e proprio tabù per i nerazzurri che non vincono dai tempi di Conte al Maradona.

A proposito di formazione, il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, dovrà rinunciare sicuramente ad Alessandro Bastoni che ha lavorato ancora a parte per il problema al polpaccio e che rimarrà a Milano insieme all’altro infortunato Pavard. Per questo, la formazione e le scelte sembrano essere state prese.

In porta tornerà Sommer, mentre i tre dietro dovrebbero essere Darmian, de Vrij e Acerbi. A centrocampo il quintetto dovrebbe essere formato da Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. In avanti torna la coppia Lautaro-Thuram.