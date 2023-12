Inter a Napoli tra notizie di mercato e di infermeria

di Redazione, pubblicato il: 02/12/2023

L’Inter scende al Maradona di Napoli per l’ultimo match della settimana più impegnativa di questo inizio stagione. Una partita ricca di spunti, dal ritorno di Mazzarri allo scontro tra i bomber di razza Lautaro e Osimhen, dalla Juventus capolista dopo la vittoria di Monza alle indiscrezioni di mercato. Zielinski continua a rifiutare il rinnovo con la società partenopea alimentando le voci che lo vogliono altrove nella prossima stagione, magari proprio a Milano sponda nerazzurra.

Anche dalle infermerie giungono buone notizie. Il Napoli ritrova Lindstrom, anche lo stesso Zielinski potrebbe essere del match dopo l’acciacco subito a Madrid per un intervento duro di Rudiger. Sul fronte interista il recupero di Bastoni è stato più veloce del previsto, domani sera porrebbe andare in panchina anche se la cautela consiglia di aspettare la settimana prossima. Out ancora Pavard ma anche qui domina l’ottimismo. Il francese corre verso il rientro, possibile vederlo in campo già prima di Natale anzichè nel nuovo anno come volevano le prime previsioni dopo l’infortunio al ginocchio subito a Bergamo.

I due pareggi di Torino e Lisbona hanno offerto a Inzaghi conferme importanti. Il match di Napoli sarà importante per riprendere la testa della classifica ma niente di decisivo, il campionato è lunghissimo, Inter e Napoli hanno da compiere l’ultimo passo verso gli ottavi di finale di Champions dalla quale rischia di uscire il Milan mentre la Juventus non ha impegni europei. Per le prime conclusioni pregasi attendere, almeno fino alla fine del girone d’andata.