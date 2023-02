Inter, Barella nel mirino di due top club inglesi: pericolo dalla Premier

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 25/02/2023

Inter; Barella piace a diversi top club. Arrivato da una piazza certamente importante ma meno competitiva come quella di Cagliari ha subito preso in mano il centrocampo dell’Inter. Con Conte prima e con Inzaghi poi, Nicolò Barella si sta riconfermando uno dei migliori giocatori italiani ed uno dei migliori talenti europei.

La sua capacità di spezzare il gioco unendo forza, quantità e qualità in mezzo al campo lo rende unico. Insostituibile per Inzaghi e soprattutto oggetto del desiderio di diversi top club d’Europa. L’ultimo allarma per l’Inter arriva dalla Premier League.

Inter, Barella piace a diversi top club: sirene inglesi

Nicolò Barella è finito nel mirino di due grandi squadre della Premier League. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti il centrocampista ex Cagliari piace tanto all’Arsenal di Arteta. Ma non è finita qua, infatti sempre secondo GdS anche il Liverpool di Klopp avrebbe messo nel mirino Barella.

Il centrocampista però è valutato circa 70-75 milioni, inoltre la società non avrebbe intenzione di venderlo ma addirittura sarebbe pronta a metterlo al centro del progetto rendendolo vice capitano dopo Capitan Lautaro Martinez. Infatti l’ex Cagliari sta bene a Milano e difficilmente lascerà l’Inter. Intanto la società vuole puntare su un difensore che ha già giocato in Premier League: Smalling (qui tutti i dettagli).