Mercato Inter, nuovo difensore dalla Serie A? Bivio per l’ex United

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 25/02/2023

Mercato Inter già molto attivo. I nerazzurri impegnati domani a Bologna alle 12:30, stanno già programmando il futuro. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sessione estiva di calciomercato, Marotta e Ausilio sono a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’addio di Skriniar a fine stagione e i possibili big in partenza mettono in allarme la società che farà di tutto per coprire i buchi lasciati dalle eventuali cessioni. Soprattutto in difesa, reparto che potrebbe perdere diversi pezzi da 90.

Mercato Inter, bivio per Smalling: intanto occhio alle big inglesi

Uno degli obiettivi dei nerazzurri per rimpiazzare Milan Skriniar è solitamente Chris Smalling. Il centrale della Roma è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la capitale a parametro zero. Nelle ultime settimane l’Inter l’ha spesso corteggiato e il difensore britannico avrebbe fatto sapere di gradire l’interesse nerazzurro. Adesso però, come riportato dal portale 90min, l’ex United si trova ad un bivio: accettare l’Inter o accettare il rinnovo con la Roma.

Scelta non facile per Smalling. I nerazzurri però non possono stare tranquilli, infatti c’è da fare i conti con alcuni club inglesi tornati alla carica per riportare il centrale in patria. Su di lui c’è il forte interesse di Fulham, Everton, Leicester e West Ham. L’Inter proverà a portarlo a Milano. Intanto Ausilio vola a Roma per seguire un giocatore (qui i dettagli).