Inter, ancora un KO per l’attaccante. La maledizione continua

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/02/2023

Inter, ancora brutte notizie dal fronte medico in casa nerazzurra. Per l’ennesima volta Joaquin Correa dovrà rimanere fuori dagli allenamenti con la prima squadra.

Fermatosi alla vigilia del derby contro il Milan di domenica sera, l’attaccante argentino è stato sottoposto oggi a visite clinico-strumentali. Gli esami svolti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana Inter, l’attaccante argentino si ferma ai box. Correa sarà rivalutato la prossima settimana, si spera di recuperarlo per fine mese.

Secondo quanto riporta calciomercato.com il giocatore salterà sicuramente la Sampdoria. C’è una remota possibilità che possa recuperare per la gara interna contro l’Udinese del 18 febbraio, ma è probabile che non sia a disposizione prima della fine del mese. In questo caso oltre a Samp e Udinese salterebbe anche il Porto in Champions League e il Bologna, in calendario il 26 febbraio.