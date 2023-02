Derby, sprazzi di vero Lukaku. Ora sì che può riprendersi tutto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/02/2023

Derby vinto con assoluto dominio nerazzurro quello andato in scena ieri sera a La Scala del calcio. Una partita dove l’Inter ha letteralmente surclassato i rossoneri. Unico piccolo rammarico è stato quello di aver tenuto il risultato aperto fino al fischio finale.

All’ormai solito e letale Lautaro si è aggiunta una buona prestazione da parte di Dzeko, che si è come sempre sacrificato giocando anche più lontano dalla porta ed è stato positivo anche l’ingresso convincente di Romelu Lukaku.

Il belga è entrato proprio al posto del bosniaco al 72esimo minuto e si è calato subito nel pieno del match. Si è fatto sentire in attacco cercando di assistere i compagni facendoli salire, provando a segnare in più occasioni. In realtà in rete ci è anche andato, ma il gol gli è stato annullato per suo un fallo rilevato dall’arbitro Massa. Nell’ultimo minuto di recupero ha cercato di nuovo il gol del raddoppio quando da terra è riuscito ad alzarsi velocemente e tentare un tiro rasoterra sul secondo palo, che Tatarusanu ha salvato in calcio d’angolo. Derby, tra le note positive l’ingresso di Lukaku. Dalla Samp a giugno con l’obiettivo di restare in nerazzurro.

Secondo La Gazzetta dello Sport il bomber ex Chelsea ha finito il suo rodaggio e ora è davvero pronto per poter dire la sua in campionato. Secondo la rosea potrebbe partire titolare già dalla prossima di campionato, nel prossimo monday night contro la Sampdoria a Genova. È la prima volta in questo 2023 che Mr. Inzaghi avrà addirittura 7 giorni per preparare la partita e appare probabilissimo che Lukaku possa partire nell’undici iniziale.