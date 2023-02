Lautaro, 2023 da urlo: dal settimo sigillo nel derby al record nel mirino

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 06/02/2023

Lautaro, l’argentino ha deciso il derby di ieri sera con un gol che di fatto è valso tre punti. L’argentino è alla settima rete in carriera contro i rossoneri diventando il secondo miglior marcatore straniero nella stracittadina meneghina. Davanti a lui soltanto Nyers, che si è fermato a quota 11 reti.

Dopo una prima parte di stagione discontinua, il Toro sembra aver ritrovato la miglior condizione fisica e si può ormai considerare il vero e proprio trascinatore dell’Inter.

Lautaro, i numeri parlano chiaro: l’argentino nella storia nerazzurra

Numeri pazzeschi per il numero 10 nerazzurro in questa seconda parte di stagione: 7 gol e 1 assist in 9 presenze. Attualmente è a quota 15 reti in stagione e punta a battere il suo record personale di 25 centri della passata stagione.

Lautaro ha finora realizzato ben 89 reti in maglia nerazzurra in 211 presenze complessive. È attualmente il miglior terzo giocatore straniero, dopo Nyers e Icardi, a sforare la soglia dei 70 gol e l’obiettivo a questo punto è quello di raggiungere i 100 entro la fine della stagione.