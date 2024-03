Inter, a Bologna si torna all’antico

di Redazione, pubblicato il: 08/03/2024

L’Inter scenderà in campo domani sera alle 18 al Dall’Ara di Bologna. i 15 punti di vantaggio sui diretti inseguitori permette a Inzaghi di avere tutte le opzioni a disposizione in vista del ritorno di Champions a Madrid della prossima settimana.

Dalle indiscrezioni filtrate dalla Pinetina si apprende che non ci sarà alcuna rivoluzione nello schieramento iniziale. O meglio si cambia ma per tornare all’antico. Acerbi e Calhanoglu, smaltiti gli acciacchi muscolari, dovrebbero riprendere la maglia da titolare a scapito di Asllani e De Vrij. Anche per Thuram si prevede la presenza nell’undici iniziale ma in questo caso per dare respiro a Lautaro Martinez.

La scelta di Inzaghi sarebbe chiara: mettere nelle gambe dei titolarissimi rientranti minuti preziosi in vista dell’impegno più importante di questo momento della stagione. La conquista dei quarti di finale permetterebbe la conferma dello status conquistato dai nerazzurri in ambito europeo oltre ad ulteriori premi economici.