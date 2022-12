Handanovic Inter, possibile addio? Spunta una nuova ipotesi sul suo futuro

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 04/12/2022

Handanovic Inter; la storia d’amore tra i nerazzurri e il portiere sembra essere arrivata al capolinea. Dopo anni di battaglie, trofei e titolarità, Samir Handanovic sta poco a poco regredendo. Onana ha già preso il posto da titolare all’ex Udinese, che addirittura in Champions non ha giocato nemmeno un minuto in questa stagione.

Adesso Handanovic starebbe meditando l’addio al calcio giocato. Nelle ultime settimana si parlava spesso di addio o di possibile rinnovo per un’altra stagione. Tanto che nelle ultime ore sono stati accostati diversi portieri all’Inter. Ma nuovi voci danno piede ad un’ipotesi importante per il futuro del numero 1 nerazzurro.

Handanovic Inter, addio al calcio: possibile posto nello staff di Inzaghi

Sportmediaset lancia l’indiscrezione importante sul futuro di Handanovic. Secondo i media italiani infatti il portiere sta meditando sul possibile addio al calcio giocato senza però lasciare l’Inter. Infatti sempre secondo Sportmediaset lo sloveno potrebbe restare ed entrare a far parte dello staff tecnico di Inzaghi. Nuovo ruolo completamente diverso per il capitano nerazzurro, che potrebbe dare una mano al tecnico sia dal lato sportivo che umano, continuando a gestire lo spogliatoio dell’Inter.

Ipotesi importante che Handanovic potrebbe presto abbracciare. La porta nerazzurra sarebbe già in ottime mani con Andrè Onana sempre più al centro del nuovo corso interista. Intanto la società continua a lavorare sui rinnovi, su tutti quello di Milan Skriniar. Sul centrale slovacco potrebbero arrivare importanti aggiornamenti già dal ritiro a Malta, come riportato in precedenza sul nostro sito. Beppe Marotta lavora al suo rinnovo.