Darmian, che crescita! La rivelazione sui due idoli e sul gol più bello

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/02/2023

Darmian è fra i leader dell’Inter. L’esterno, con personalità, si è preso la fascia destra della squadra di Inzaghi, smentendo qualche scettico. Una parabola, quella del difensore, che è piaciuta per capacità di rimanere sul pezzo e divampare in tutto il suo interismo. Ora l’ex Parma è un calciatore totale, assolutamente centrale nelle gerarchie del mister dove sembra aver scavalcato l’olandese Dumfries.

In una puntata di Footsteps, in onda su Recast, Darmian si è raccontato. Dagli idoli (Zanetti e Maicon) al gol più bello.

Proprio in quest’ultimo senso – come ripreso da tuttomercatoweb – Darmian ha chiarito, rimarcando il suo momento magico con la maglia nerazzurra e il gol che ricorda più piacevolmente. “Uno abbastanza importante per lo scudetto, quello contro il Cagliari a San Siro. Giocata di Hakimi e Lukaku, io arrivo sul secondo palo… Quel gol ci avvicinò allo scudetto”, le parole.

Poi il motto: “Determinazione, spirito di sacrificio e lavoro sono sempre stati importanti nella mia carriera”. Un orientamento apprezzato da società e tifosi che in Darmian vedono un pedina di sicuro affidamento.