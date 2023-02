Inter, ricordi Thuram? L’aggiornamento di mercato fa esultare

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 17/02/2023

Inter, obiettivo Marcus Thuram. Il francese è da tempo sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Figlio d’arte (il padre, Lilian, ha giocato per tanti anni in Italia tra Parma e Juventus), piace non poco e già durante il Mondiale si erano intensificate le voci su un avvicinamento reale dell’Inter. In verità, i nerazzurri avevano pensato a Thuram già per il post Lukaku, quando il belga firmò col Chelsea.

L’offerta, spiega il sito de La Gazzetta dello Sport, è già sul tavolo. Un’idea, quella di Thuram, che sarebbe nuovamente alternativa a Lukaku. Qualora il prestito di Big Rom a Milano non fosse rinnovato, infatti, proprio l’ariete transalpino – che oggi gioca in Bundesliga – sarebbe il preferito.

Inter, la ricostruzione su Thuram. Cosa bolle in pentola

Non manca, però, la concorrenza. Il Bayern Monaco è il club che più fa paura. Anche se l’aggiornamento sembra suggerire più ottimismo rispetto a qualche settimana fa. Questo l’orientamento della squadra tedesca: “Apparentemente al momento sembra aver allentato la presa sul francese, per cullare il sogno Harry Kane e in subordine Kolo Mouani. Resta però sullo sfondo anche il Barcellona, alla ricerca di un’alternativa più giovane a Lewandowski, per non dimenticare che anche l’Atletico Madrid si era già interessato a gennaio, quando di fronte alla richiesta di 15 milioni aveva virato su Depay”, la ricostruzione della fonte.

L’offerta dell’Inter è di 5 milioni più bonus. Thuram, viste le incertezze delle rivali, è tornato un nome forte. L’affare è dunque possibile.