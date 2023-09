Cuadrado-Inter, il giocatore ha incontrato la Curva: ecco cosa farà il tifo organizzato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/09/2023

Cuadrado-Inter, il colombiano ha incontrato la Curva Nord. In casa nerazzurra, questa estate, c’è stato un grande via vai di giocatori per quella che può essere definita come una vera e propria rivoluzione della rosa di Simone Inzaghi. Tra i tanti arrivi, c’è stato anche quello di Juan Cuadrado, esterno colombiano passato in maglia nerazzurra a parametro zero dalla Juventus.

Tanti tifosi interisti, al suo arrivo a Milano, hanno storto il naso, dal momento che in passato, tanti sono stati gli episodi che avevano messo in cattiva luce agli occhi dei tifosi il giocatore. Proprio per questo, al suo arrivo, la Curva Nord aveva protestato sotto la sede del club e aveva chiesto un incontro con il giocatore.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, questo incontro ci sarebbe già stato la scorsa settimana. L’essersi visti è servito ad entrambe le parti per chiarire le proprie posizioni e cercare di andare avanti compatti dopo i fischi delle prime tre partite. Dall’incontro si è usciti in un clima disteso, in cui le parti sono riuscite a raggiungere una sintesi e a raggiungere l’accordo di remare tutte dalla stessa parte.

Dunque, come anticipato, dopo i fischi avuti in questi primi tre turni, anche Cuadrado, agli occhi della Curva Nord, avrà la stessa importanza di tutti gli altri giocatori della rosa e anche per lui ci saranno cori di incoraggiamento.