Bellanova vuole prendersi l’Inter. In testa un solo obiettivo

di Diego De Cicco, pubblicato il: 06/12/2022

Parlando del match Roul Bellanova ha sottolineato che è stata una buona prova di tutta la squadra. Per lui è importante che s dia sempre il 100% e non importa chi sia l’avversario o quale sia la competizione. In queste settimane sarà fondamentale prepararsi al meglio per la ripresa del campionato. Ripresa che vedrà l’Inter affrontare a San Siro il Napoli il 4 gennaio, partita che per Bellanova può decidere l’intera stagione. La partita contro i partenopei, primi in classifica e lanciamissili verso il tricolore, sarà un’occasione fondamentale per poter riaprire i giochi. L’importante per il giocatore che è entrato nelle rotazioni di Mr. Inzaghi per quanto riguarda gli esterni, è farsi trovare sempre pronti.