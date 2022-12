Inter, arriva il rinnovo. Ed è una risposta chiara al Milan

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 06/12/2022

Inter, tempo di rinnovi. Non solo Skriniar, al centro da mesi di un complicato dibattito. C’è anche Edin Dzeko nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Doveva essere una stagione da comprimario quella del bosniaco che, invece, complice pure l’infortunio occorso a Lukaku, ha ribadito la sua importanza all’interno del gruppo.

Un’exploit vero, quello dell’ex Roma, autore di prestazioni importanti nella prima parte di stagione. Sembrava poter essere questa l’ultima annata in nerazzurro, invece ora filtra chiaro ottimismo sul proseguimento dell’avventura a Milano.

Inter, Dzeko è ancora di attualità. Cosa filtra sul rinnovo

Dzeko-Inter ancora insieme. Non c’è ancora la firma, e qualcosa è senz’altro da limare, ma l’intenzione c’è ed è chiara. “La mossa decisiva spetta all’Inter. Dzeko vorrebbe un nuovo accordo biennale, contro il rinnovo di un anno immaginato dal club: l’intesa sarà trovata a metà strada, con un accordo di un anno più opzione per il secondo”, scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

C’è di più. In un calcio italiano in cui il vintage funziona, l’Inter darà un segnale. “Dzeko sarà la risposta nerazzurra ai cugini milanista, pronti a “blindare” Giroud: stessa età, stessa voglia di vincere e convincere. Il francese c’è riuscito nello scorso campionato, Dzeko ora vuole giocarsi la sua chance e con un accordo più lungo avrà più occasioni per centrare l’ultimo grande traguardo della carriera. Ha vinto in Germania, in maglia Wolfsburg. E poi in Inghilterra, con il City”, la ricostruzione sulle pagine del quotidiano milanese. Ora Dzeko vuole lo Scudetto in nerazzurro.